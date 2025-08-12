عن ثمن الحقيقة في غزة

لا يحتاج كيان الإبادة إلى سبب حتى يقتل الناس في غزة، فكل فلسطيني هو هدف مؤجل للقتل حتى لو كان جنيناً يتشكل في رحم أمه، ثم إن إجرام هذا الكيان وقح ومفضوح إلى الدرجة التي تغنيه عن البحث عن مبرر لقتل الناس ولسفك دماء هذا العدد المهول منهم يومياً، وكأن شرب أنخاب دماء نحو مئة شهيد يومياً صار من طقوس يوم قادته، حتى لو امتلأ العالم صراخاً احتجاجياً عبر منصات الإعلام وفي الشوارع القليلة التي ما تزال تنبض بروح التضامن مع غزة وإدانة العدوان عليها.

ومما يتصل بذلك أيضاً أن هذا الكيان لا يحتاج إلى سبب يقدمه للعالم بين يدي قتله للصحفيين واستهداف كاميرات الإعلام، فمع استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع ورفاقهما يرتفع عدد الصحفيين الذين اغتالهم الاحتلال في غزة منذ بدء العدوان إلى 237 صحفياً وصحفية، دفعوا دمهم ودم بعض أهلهم ثمناً للحقيقة في غزة، ولأمانتهم في نقلها للعالم، وعبر المنصات المحلية والعالمية، بالصوت والصورة، والأنين والوجع، وبكل تفاصيل المشهد المفجع الذي رصد الإبادة بصورها كافة، وأثرها على عموم قطاع غزة وأهله.

ولأنهم جميعاً من غزة، بعد منع الاحتلال الصحافة الأجنبية من دخولها، فقد كانت تغطيتهم للحرب صادقة ومؤثرة وناطقة بالألم الحقيقي، ومضيئة زوايا الصورة كلها، مع ما فيها من جوانب ضعف وقوة، وجراح وبطولة، وتفجع وتصبر، وجوع وتكيف معه، وفقد وتسامٍ على ألمه.

الصحفي في غزة لا يحظى بامتياز خاص كحال الصحفي في مساحات الحروب المختلفة، ولا يُعطى أي مراعاة أو استثناء في ظل العدوان على أرضه، وحين يكون المجرم صهيونياً سيضاف إلى ذلك أنه يتعمد قتله وتغييب حضوره وترهيب زملائه في المهنة، فإن كان هذا الكيان لا يبالي بسيول الدم التي يسفكها، فإنه في المقابل يجزع من الحقيقة إذ تنطق بها أصوات وكاميرات وأقلام صحفيي غزة، لأنها تقدم كما هي وبتجرد تام ومصداقية عالية، دون تزييف أو استدراكات، ولأنها ناطقة باسم الناس المكلومة والجائعة والمشردة، والملاحقة بنار الصواريخ والقذائف.

الحقيقة التي خرجت للعالم كله من غزة كان ثمنها دم أبنائها من الصحفيين والصحفيات، لكنها استطاعت أن تجابه سردية الاحتلال المضللة، وأن تطيح بروايته الباطلة، وأن تعري قبحه الذي كان متوارياً عن أنظار العالم، وأن تصنع حركة رفض وإدانة واحتجاج على مستوى العالم ضد محرقة العصر في غزة، وضد مرتكبيها المجرمين، فكل إنجاز على هذا الصعيد يسجل في رصيد إعلاميي غزة، حتى مع إدراكنا أن تهتك سردية الاحتلال لم يؤدّ إلى ردعه وإسكات رصاصه أو وقف حمم الموت التي يصبها على غزة، لكن الحقيقة تظل ماثلة في جبين التاريخ، والتحولات على صعيد تفنيد سردية كاذبة مقابل تأكيد أخرى صادقة لا بد أن تأخذ موقعها الطبيعي، وأن تفضي إلى رؤية أثرها ولو بعد حين، سواء بمحاكمة قادة كيان الإبادة وعناصر جيشه، أو نبذهم وعزلهم، أو تفهّم كل مقاومة ضدهم، واستحضار موجباتها منذ نشأة كيان الاحتلال على أنقاض منازل الفلسطينيين وجماجمهم، وصولاً إلى اليوم.

ومع ذلك كله، يظل مهماً أن يلتفت العالم إلى الثمن الباهظ الذي يدفعه الصحفي في غزة، وإلى أنه يبصر مصرعه فور بدئه بعمله في نقل معاناة الناس وكشف المدى الذي وصله إجرام الاحتلال في غزة، ومهم كذلك إدراك نوايا الاحتلال ومنهجه في مواصلة عدوانه وما قد يتطور إليه في قادم الأيام، إذ إنه يريد عدواناً صامتاً، لا يبصره أو يكتوي بناره سوى أهل غزة، ولا يصل العالم منه سوى أرقام جامدة، وليس المشهد الحي المتكامل والنابض بالوجع والمآسي.

ولذلك تم استهداف أنس ورفاقه بالاغتيال، لأنهم كانوا مدرسة متفردة في التغطية، كانت كأنها تجلب عيون العالم كله إلى شوارع غزة فتبصر المشهد بتفاعلاته المختلفة، وهذا آخر ما يريده الاحتلال وهو يمضي في خطة الإبادة، فكانت مجزرته الأخيرة ضد الصحفيين، وقد أرادها مدوية وواضحة، لتصنع الصدمة والترهيب لدى زملائهم من بعدهم، وليعبد المحتل بها الطريق أمام دباباته نحو عمق غزة، ولكن الفرق سيظل كبيراً بين الأثر الذي يبتغيه المحتل المجرم وبين ذاك المتشكل على الأرض وفي مسيرة التاريخ.

المصدر / فلسطين أون لاين