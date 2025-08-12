آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 676

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ676، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 61,499 شهيدًا و153,575 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,989 شهيدًا و41,534 إصابة.

وأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي يواصل إسكات الأصوات التي تُبلغ عن فظائعه بقطاع غزة.

جاء ذلك في تعليقه على اغتيال إسرائيل 6 صحفيين، بينهم 4 من قناة "الجزيرة" القطرية، بقصف خيمتهم بمحيط "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة مساء الأحد، ضمن إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.

والصحفيون الستة هم: مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، فضلا عن محمد الخالدي الذي توفي صباح الاثنين متأثرا بجراحه.

ومع اغتيال الصحفيين الستة ترتفع حصيلة الإعلاميين الذين استهدفهم الاحتلال إلى 238 منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق المكتب الإعلامي.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتفى 4 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الحصري في محيط مسجد الفاروق في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارة قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين لعائلة أبو لطيفة في حارة المجايدة في مواصي خانيونس جنوب القطاع.

واستهدفت مدفعية وطائرات الاحتلال شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشنت غارتين شرق المدينة.

وشنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال حييّ الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون بقصف الاحتلال لـ3 منازل في محيط الكلية الجامعية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وبينت مصادر محلية أنه لم يتم انتشال الشهداء؛ نتيجة إطلاق الاحتلال النار على طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في المكان، رغم التنسيق لنقل المحاصرين.

وأُصيب المسعف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ضياء محمد سليمان البيوك، أثناء استجابته لنداء إنقاذ عقب استهداف منزل سكني في محيط الكلية الجامعية جنوب غربي حي الزيتون، الذي يتعرض لقصف مكثف في هذه الأثناء.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة "دلول" في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين