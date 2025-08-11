فلسطين أون لاين

11 اغسطس 2025 . الساعة 20:29 بتوقيت القدس
...
رياض محرز يتضامن مع استشهاد الصحفي أنس الشريف في غزة
وكالات/ فلسطين أون لاين

تفاعل نجم أهلي جدة واللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بشكل لافت مع نبأ استشهاد الصحفي أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة، الذي اغتالته القوات الإسرائيلية مساء أمس في غارة جوية استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء.

ونشر محرز صورة بالأبيض والأسود لأنس الشريف عبر خاصية "القصص" على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، أظهرت الشريف مبتسمًا وهو يرتدي سترة الصحافة الزرقاء، مرفقة بعلم فلسطين، في رسالة تضامن قوية مع القضية الفلسطينية والحق في حرية الصحافة.

689a1bc542360467085d671b.jpg
 

يُذكر أن محرز، نجم مانشستر سيتي السابق، كان قد عبّر مرارًا عن تضامنه مع أهالي قطاع غزة الذين يعانون من حرب وحصار مستمرين منذ ما يقرب من عامين.

من جانبها، نددت شبكة الجزيرة باغتيال فريقها الإعلامي في غزة، معتبرة استهداف الصحفيين جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة، وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن استشهاد أنس الشريف وزملائه.

