69 شهيدًا في غزَّة خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة أن مستشفيات قطاع غزة، اليوم الإثنين، استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 69 شهيدًا، بينهم شهيد واحد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، إضافة إلى 362 إصابة.

وأوضحت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 61,499 شهيدًا و153,575 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,989 شهيدًا و41,534 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين شهداء الـ24 ساعة الماضية، 29 شهيدًا و127 إصابة سقطوا خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" إلى 1,807 شهيد وأكثر من 13,021 إصابة منذ بدء العدوان.

كما سجّلت المستشفيات خلال الفترة نفسها 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم طفل واحد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لهذه الفئة إلى 222 حالة وفاة، من بينهم 101 طفل.