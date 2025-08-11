ألبانيز تدعو "يويفا" لطرد إسرائيل من مسابقاته

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، أمس الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى طرد "إسرائيل" من مسابقاته.

ألبانيز أعادت، عبر منصة إكس، نشر منشور لـ"يويفا" مرفق بصورة لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا سليمان العبيد (44 عاما)، الذي قتلته قولت الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي.

ويقول "يوفا" في منشوره: وداعا لسليمان العبيد، "بيليه فلسطين"، موهبةٌ أعادت الأمل لأطفال لا حصر لهم، حتى في أحلك الأوقات".

ووجهت ألبانيز حديثها إلى "يوفا"، قائلة: "إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حان الوقت لطرد قاتليه (العبيد) من المسابقات".

وتصاعدت حدة الانتقادات للاتحاد الدولي والأوروبي، لعدم فرض عقوبات على إسرائيل، وتجميده من المشاركة في المسابقات الرياضية، خاصة بعد قتل نجم المنتخب الوطني السابق وقائده سليمان العبيد

المصدر / فلسطين أون لاين