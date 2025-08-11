رئيس وزراء قطر: الاستهداف المُتعمَّد للصحفيين في غزَّة يكشف جرائم "إسرائيل" الممنهجة

أكد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن أن الاستهداف المتعمَّد للصحفيين في قطاع غزة، لا يمكن أن يخفي أو يطمر الوقائع الفظيعة التي ترتكبها "إسرائيل" بشكل ممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف بن عبد الرحمن في تغريدة عبر حسابه الرسمي، أن هذه الأفعال تبرهن للعالم أجمع أن الجرائم في غزة تجاوزت كل التصورات، مشيراً إلى أن المأساة تتفاقم في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذا العنف المتواصل.

وأشار إلى أن استهداف الصحفيين ليس مجرد هجوم على أفراد يحملون كاميرات وأقلاماً، بل هو محاولة واضحة لإسكات صوت الحقيقة وتغطية جرائم لا يمكن السكوت عنها.

وقدَّم بن عبد الرحمن تعازيه الحارة لروح الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع وزملائهم الذين قضوا في سبيل نقل الحقيقة، مؤكداً أن دماءهم لن تذهب هدراً، بل ستظل شاهدة على وحشية الاعتداءات الإسرائيلية.

ومن جهتها، ندَّدت شبكة الجزيرة بشدة باغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" مراسليها أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل في غارة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وقالت الشبكة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن اغتيال مراسليْها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوم جديد سافر ومتعمد على حرية الصحافة.

وحمّلت جيش الاحتلال وحكومته مسؤولية استهداف واغتيال فريقها، مشيرة إلى إقرار "الجيش الإسرائيلي" باستهداف خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء.

واستنكرت الشبكة بشدة الجرائم البشعة والمحاولات المستمرة من السلطات "الإسرائيلية" لإسكات صوت الحقيقة، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لاتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد للاستهداف المتعمد للصحفيين.

وشددت على أن الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة يؤمن لإسرائيل تماديها ويشجعها على مزيد من البطش بحق شهود الحقيقة.

وقال البيان، إن الأمر بقتل أنس الشريف أحد أشجع صحفيي غزة وزملائه محاولة يائسة لإسكات الأصوات استباقا لاحتلال غزة، مشيرًا إلى أن هناك تحريضا سبق الاغتيال.

وأضاف، أن أنس الشريف وزملاءه كانوا من آخر الأصوات الباقية في قطاع غزة الذين ينقلون للعالم الواقع المأساوي، مشيرا إلى أن الهجوم على صحفيي الجزيرة جاء وسط كارثة إنسانية مروعة خلفها العدوان الإسرائيلي.

كما قالت شبكة الجزيرة إن صحفيي الجزيرة داخل قطاع غزة المحاصر ظلوا يعيشون الجوع والمعاناة ذاتها التي توثقها عدساتهم، وقدموا عبر تغطية شجاعة مستمرة شهادات حية وصادمة عن فظائع ارتكبت طيلة الحرب.

ومن جانبه، ندد المكتب الإعلامي الحكومي باغتيال الاحتلال خمسة صحفيين؛ بينهم مراسلا فضائية الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في غزة.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، إن اغتيال الصحفيين جريمة وحشية بشعة ومروعة ، لافتًا إلى أن الشهداء هم: الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع؛ مراسلا قناة الجزيرة، بالإضافة للمصورين الصحفيين: إبراهيم ظاهر، مؤمن عليوة ومساعد مصور محمد نوفل.

وأضاف، "تمت عملية الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة".

وأكد، أن استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية "جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية".

وحذر المكتب الحكومي من أن اغتيال الصحفيين "تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين