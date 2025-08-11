الأورومتوسطي: اغتيال "إسرائيل" للصحفيين في غزة محاولةٌ لطمس الحقيقة وتمهيدٌ لمجزرة كبرى

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنَّ جريمة اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع تمهيد لمذبحة كبرى تخطط لها "إسرائيل" في غزة في ظل الحديث عن قرار ببدء عملية عسكرية واسعة النطاق.

وأوضح الأورومتوسطي، أنَّ جريمة الاستهداف تأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف لإسكات الأصوات الحرة التي تسعى لتوثيق الأحداث وفضح جرائم الحرب في غزة.

ووفق متابعة الطاقم الميداني لفريق المرصد الأورومتوسطي، فقد استهدفت طائرة مسيرة "إسرائيلية" مفخخة خيمة للصحافيين قرب مجمع الشفاء الطبي، مساء الأحد، ما أدى إلى استشهاد خمسة من طاقم قناة الجزيرة في مدينة غزة وهم: المراسل "أنس الشريف"، والمراسل "محمد قريقع"، والمصور "إبراهيم ظاهر"، والمصور "مؤمن عليوة"، والمصور "محمد نوفل"، فيما أصيب صحافيون آخرون بجروح.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن هذه الجريمة جاءت بعد ساعات فقط من مؤتمر لرئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، صعّد فيه تحريضه على وسائل الإعلام المستقلة، وهاجم التغطية الصحافية التي تكشف جرائم جيشه، متوعدًا بالمضي في مخططه لفرض السيطرة الكاملة على غزة.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إعلان "إسرائيل" مسؤوليتها عن اغتيال الصحافي "أنس الشريف"، يعكس المستوى الخطير الذي وصل إليه استهتارها بالقوانين الدولية، ويعد تعبيرًا صارخًا عن نتائج الإفلات من العقاب الناجمة عن سياسة الدعم والصمت التي يمارسها المجتمع الدولي الذي يسكت ويمرر مثل هذه الجريمة.

وأشار إلى أن اغتيال الصحافيين، خاصة "الشريف"، جاء بعد سلسلة تحريضات واتهامات له، بعد أن قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والده في قصف مباشر سابقًا للضغط عليه للتوقف عن التغطية الصحفية.

وحذَّر المرصد الأورومتوسطي من أن تصعيد جرائم استهداف من تبقي من صحافيين في قطاع غزة في ظل استمرار منع طواقم الصحافة الأجنبية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، يشير إلى سعى "إسرائيلي" لفرض تعتيم إعلامي كامل على ما يحدث داخل القطاع، وذلك في ظل الحديث عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في مناطق واسعة من القطاع لا سيما مدينة غزة.

وكرَّر الأورومتوسطي إدانته الشديدة للاستهداف الإسرائيلي والقتل المباشر والمتعمد للصحافيين في قطاع غزة التي تشهد جريمة إبادة جماعية شاملة، وذلك لمنعهم من القيام بعملهم فقط وينقلون الأخبار من مواقعهم.

وطالب باتخاذ إجراءات دولية سريعة بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين فيها، ووضع حد للاستهداف الإسرائيلي المنهجي للعمل الصحافي الفلسطيني.

ودعا الأورومتوسطي إلى فتح تحقق دولي مستقل في جرائم "إسرائيل" بحق الصحفيين وإنهاء واقع الإفلات من العقاب الذي أدى على مدار سنوات إلى زيادة وتيرة استهداف الصحفيين.

المصدر / فلسطين أون لاين