فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسَّام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للاحتلال جنوبي رفح

مجازرٌ لا تتوقَّف واغتيالٌ مباشر لصوت الحقيقة.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الصِّحَّة: 18 ألف جريح في قطاع غزَّة يحتاجون لتأهيل طبي

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إصابة جندي "إسرائيلي" برصاص قناص شمال غزَّة

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 238 منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

"تصاعُد أعداد ضحايا الجوع وسوء التَّغذية".. 5 حالات وفاة بغزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

شبكة الجزيرة: اغتيال الاحتلال لمراسلينا هجومٌ سافر ومتعمَّد لإسكات أصوات الصحفيين في غزَّة

عابد لـ"فلسطين أون لاين": حقوق ذوي الإعاقة بغزة تُسحق تحت حرب الإبادة

"تصاعُد أعداد ضحايا الجوع وسوء التَّغذية".. 5 حالات وفاة بغزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

11 اغسطس 2025 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
...
"تصاعُد أعداد ضحايا الجوع وسوء التَّغذية".. 5 حالات وفاة بغزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، أنَّ مستشفيات قطاع غزة سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية، من بينهم طفل.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 222 شهيدًا، من بينهم 101 طفل.

ومن جهتها، أكدت "الأونروا"، أنَّ أطفال غزة يموتون جوعًا وقصفًا وتباد عائلات وأحياء وجيل كامل.

وأشارت "الأونروا" إلى أنَّ التقاعس والصمت عما يجري في غزة تواطؤ وحان الوقت لترجمة التصريحات إلى أفعال فورية.

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 61 ألفا و430 شهيدًا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 217 شخصا، بينهم 100 طفل.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة