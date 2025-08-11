إصابة جندي "إسرائيلي" برصاص قناص شمال غزَّة

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، بإصابة أحد جنوده برصاص قناص في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن الجندي أصيب أمس بجروح طفيفة نتيجة نيران قناص شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الجندي كان يخدم في اللواء المدرع 401، وتم إجلاؤه لتلقي العلاج.

ووفقًا لاعترافات الاحتلال، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 898 جنديًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بينهم 18 قتيلاً خلال يوليو الماضي فقط.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.





المصدر / فلسطين أون لاين