فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة جندي "إسرائيلي" برصاص قناص شمال غزَّة

ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 238 منذ بدء الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

صحفي إسرائيلي يكشف أكاذيب الاحتلال عقب اغتيال الصَّحفي أنس الشريف

شبكة الجزيرة: اغتيال الاحتلال لمراسلينا هجومٌ سافر ومتعمَّد لإسكات أصوات الصحفيين في غزَّة

عابد لـ"فلسطين أون لاين": حقوق ذوي الإعاقة بغزة تُسحق تحت حرب الإبادة

"بيليه غزة".. "مصائد الموت" تنهي مسيرة النجم الرياضي "العبيد"

خبير قانون دولي لـ"فلسطين أون لاين": قرار احتلال غزة "إعلان حرب على الشرعية الدولية"

مجازرٌ لا تتوقَّف واغتيالٌ مباشر لصوت الحقيقة.. الاحتلال يُواصل حربَ الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

حماس: اغتيال الاحتلال للصحفيين الشريف وقريقع جريمةٌ وحشية لكتم صوت غزَّة قبل مجزرةٍ كبرى

إصابة جندي "إسرائيلي" برصاص قناص شمال غزَّة

11 اغسطس 2025 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
...
إصابة جندي "إسرائيلي" برصاص قناص شمال غزة

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، بإصابة أحد جنوده برصاص قناص في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن الجندي أصيب أمس بجروح طفيفة نتيجة نيران قناص شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الجندي كان يخدم في اللواء المدرع 401، وتم إجلاؤه لتلقي العلاج.

ووفقًا لاعترافات الاحتلال، ارتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 898 جنديًا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بينهم 18 قتيلاً خلال يوليو الماضي فقط.

ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، كثّفت المقاومة الفلسطينية من عملياتها النوعية، عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمّرة وصعبة الرصد.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #قتلى الاحتلال #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة