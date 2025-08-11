فلسطين أون لاين

الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

11 اغسطس 2025 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
الاحتلال يُواصل انتهاكاته ويشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال مواطنين بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وطلبة جامعيون.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن حامد القواسمي من منطقة الجلدة، والطفلين عمرو ذياب أبو مارية وعبيدة إياد عزات أبو مارية (16 عاماً) من بلدة بيت أمر، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها، كما اعتقلت الشاب كريم علاء الحروب.

في نابلس، اعتقل الشاب عبد اللطيف يحيى عودة من بزاريا على حاجز دير شرف، والطالب في جامعة النجاح عبد الله فاروق دار علي من منزله في بلدة كفر الديك بسلفيت.

في قلقيلية، اعتقل الاحتلال كلاً من سيف قرعان، سعيد سويلم، وماجد أبو حامد أثناء تواجدهم في الداخل المحتل، إضافة إلى اعتقال الشاب مؤمن الأشقر من باقة الحطب، وجهاد إياد عبد الغني ووالدته، وثلاث نساء هن: شيرين عنان بطة، صفاء صلاحات، وزهية حمزة عبد الغني من دير الحطب.

أما في جنين، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر خالد علي قبلاوي وأحمد قاسم خلوف من برقين، بعد أن أمضى قبلاوي سابقاً 6 سنوات في الأسر.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
