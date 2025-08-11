فلسطين أون لاين

11 اغسطس 2025 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 11 أغسطس 2025

لا يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها العامة بحدود 5-6 درجات، مع استمرار الموجة الحارة لليوم الرابع على التوالي.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون تستمر مؤشرات الحر المرتفعة المترافقة بطقس حار جداً ومغبر أحياناً بالتأثير على البلاد مع ظهور سحب متوسطة قد ترافقها نقاط مطرية ضعيفة، مع ليل رطب مائل للحرارة إلى حار نسبياً في أغلب المناطق.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهاراً: حارة جداً.

الأجواء ليلًا: دافئة.

الرياح: خفيفة.

والله تعالى أعلى وأعلم.

