11 اغسطس 2025 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
...
الرشق ينعى الشَّهيد الصَّحفي أنس الشريف ورفاقه: "ستبقى أسماؤهم حاضرة في مواجهة عدو الإنسانيَّة"

نعى عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، الشهيد أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة، وزملاءه محمد قريقع، وإبراهيم ظاهر، ومؤمن عليوة، ومحمد نوفل، الذين ارتقوا خلال تغطيتهم الميدانية لعدوان الاحتلال على قطاع غزة.

ووصف الرشق في تدوينة مؤثرة، الشهيد الشريف بأنه "أيقونة الحقيقة وشاهد المجاعة في غزة".

وأشاد بدوره في نقل المعاناة ووحشية الاحتلال الإسرائيلي بالصوت والصورة، وأداء أمانة الكلمة التي كانت سببًا في استهدافهم واغتيالهم.

وأكد أن الحركة الصحفية الفلسطينية كانت ولا تزال في طليعة النضال الفلسطيني، مستذكراً أسماء لامعة مثل غسان كنفاني، وكمال عدوان، وشيرين أبو عاقلة وغيرهم ممن دفعوا حياتهم ثمناً لنقل صوت فلسطين إلى العالم.

وأضاف الرشق: "سنفتقد صوت أنس الشريف وتغطيته الصحفية، ولكن اسمه وذكراه ستبقى حاضرة بقوة في مواجهة عدو الإنسانية والحقيقة حتى تحرير المسجد الأقصى".

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، طاقم قناة الجزيرة في مدينة غزة، بعد استهداف خيمة للصحفيين في مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع؛ مراسلا قناة الجزيرة الفضائية، بالإضافة للمصورين الصحفيين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل، عقب قصف الاحتلال خيمة للصحفيين في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

