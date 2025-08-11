الاحتلال يغتال طاقم "الجزيرة" بغزَّة والمكتب الحكومي يؤكد: جريمةُ حرب مكتملة الأركان لإسكات صوت الحقيقة

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، طاقم قناة الجزيرة في مدينة غزة، بعد استهداف خيمة للصحفيين في مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء استشهاد أنس الشريف ومحمد قريقع؛ مراسلا قناة الجزيرة الفضائية، بالإضافة للمصورين الصحفيين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل، عقب قصف الاحتلال خيمة للصحفيين في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

ومن جانبه، ندد المكتب الإعلامي الحكومي باغتيال الاحتلال خمسة صحفيين؛ بينهم مراسلا فضائية الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في غزة.

وقال المكتب الحكومي في بيان صحفي، إن اغتيال الصحفيين جريمة وحشية بشعة ومروعة ، لافتًا إلى أن الشهداء هم: الصحفيان أنس الشريف ومحمد قريقع؛ مراسلا قناة الجزيرة، بالإضافة للمصورين الصحفيين: إبراهيم ظاهر، مؤمن عليوة ومساعد مصور محمد نوفل.

وأضاف، "تمت عملية الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة".

وأكد، أن استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية "جريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية".

وحذر المكتب الحكومي من أن اغتيال الصحفيين "تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة".

المصدر / فلسطين أون لاين