وفاة الطفل سيف حلس جوعًا في مدينة غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استُشهد الطفل سيف حلس، اليوم الأحد، جراء سوء التغذية الحاد الناتج عن الحصار الإسرائيلي المتواصل المفروض على قطاع غزة، وفق ما أعلنت مصادر طبية محلية.

وقال والد سيف، إن نجله كان يعاني من مرض مزمن يستلزم نوعا محددا من الغذاء والدواء، إلا أن حصار الاحتلال الإسرائيلي على القطاع حرمه من الحصول عليهما لما يقارب العامين.

وأضاف: “كان يتألم من الجوع، لم نستطع توفير الطعام أو العلاج المناسب. كنا نشاهده يضعف يوما بعد يوم حتى فارق الحياة”.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أفادت صباح اليوم أن مستشفيات القطاع سجّلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة بسبب المجاعة، من بينها طفلان.

وبذلك، ارتفع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 218 شهيدًا، بينهم 101 من الأطفال.

وتطالب الجهات الحقوقية والأممية بضرورة الضغط الدولي العاجل من أجل فتح المعابر بشكل دائم وإدخال المساعدات الإنسانية، محذّرة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بموجات جديدة من الشهداء جوعًا خلال الأيام المقبلة.

ويعيش القطاع اليوم واحدة من أقسى الكوارث الإنسانية في تاريخه، حيث تتقاطع المجاعة مع حرب مدمرة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط شلل تام في الإغاثة الدولية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ ذلك الحين، بدأ سكان القطاع يعتمدون على المواد الغذائية المخزنة، والتي نفدت تدريجيًا، ما أدى إلى انتشار الجوع وسوء التغذية، خاصة مع نقص مشتقات الحليب، اللحوم، الدواجن، الخضراوات، والأدوية، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة.