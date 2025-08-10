فلسطين أون لاين

أبو تريكة يطالب "الفيفا" بتجميد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم

10 اغسطس 2025 . الساعة 22:20 بتوقيت القدس
أبو تريكة يطالب "الفيفا" بتجميد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم
غزة/ مؤمن الكحلوت:

طالب اللاعب الدولي المصري السابق، ومحلل قنوات بي إن سبورت، محمد أبو تريكة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتجميد الاتحاد الإسرائيلي، ومنع فرقه من المشاركة في المسابقات الدولية.

وقال أبو تريكة خلال الاستديو العربي الذي يبث عبر القناة:" إلى السيد جيانو انفانتينو رئيس "الفيفا"، اتخذتم قرار بايقاف روسيا، متى سيتم إيقاف الكيان الصهيوني؟ سنتين من الحرب على غزة، متى سيتم إيقاف الفرق الرياضية؟ متى سيتم إيقاف الرياضيين الإسرائيليين؟ لو راجل اسحب تنظيم كأس العالم من أمريكا، لأنها مشاركة معهم بالسلاح".

واستغرب أبو تريكة من عدم تطبيق اللوائح على الاتحاد الإسرائيلي، والفرق الرياضية لحتى اللحظة، رغم أن الأمور كلها باتت واضحة للعيان، ولا تحتاج لمبررات.

وأشار أبو تريكة خلال حديثه، إلى أنه لا مبرر لفصل السياسة عن الرياضة في الأمور الإنسانية، مؤكدا أن ما فعلته المقاومة في السابع من أكتوبر 2023، هو من حقها ضد احتلال غاشم يستولي على أرض فلسطين.

ويحظى أبو تريكة بشهرة كبيرة سواء في الوطن العربي أو في العالم، وله محبة كبيرة من أهل غزة لوقوفه الدائم بجانبهم، كما أعلن عن وجود محبة خاصة لهم في قلبه.

ويحاول أبو تريكة باستمرار الحديث والتذكير بما يحصل في غزة من مجازر دموية يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، سواء بالكتابة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أو عبر الشاشة أو أي موقف أو مكان يتاح له فيه الحديث.

