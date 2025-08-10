زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب باليكسير التركية

وكالات/ فلسطين أون لاين

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ولاية باليكسير غربي تركيا.

وبحسب المعطيات التي نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" على موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال كان في قضاء صيندرغي، وعلى عمق 11 كلم تحت سطح الأرض.

وأكدت آفاد، أن الزلزال كان بقوة 6.1 درجة، ووقع في تمام الساعة 19:53 بحسب التوقيت المحلي.

وبحسب آفاد، تم تسجيل ثلاث هزات ارتدادية بقوة 4.6 درجات على عمق 6.78 كلم، و4.1 درجة على عمق 7 كلم، و4 درجات على عمق 16.07 كلم.

وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، عن تمنياته بسلامة جميع المواطنين من الزلزال.

وقال الرئيس أردوغان، في منشوره على حسابه بمنصة إكس، "أتمنى السلامة لجميع المواطنين المتضررين من الزلزال الذي ضرب باليكسير وشعر به سكان الولايات المجاورة".

وأكد أنّ كافة المؤسسات التركية المعنية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدّد الرئيس التركي على أنهم يتابعون عن كثب كافة التطورات.

وشعر سكان إسطنبول، بالزلزال الذي ضرب قضاء صيندرغي، في باليكسير.

وبحسب بيان ولاية إسطنبول، توجه بعض السكان الذين شعروا بالزلزال في عدة مناطق بإسطنبول إلى الحدائق في المنطقة.