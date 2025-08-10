فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مايكروسوفت تحقِّق في استخدام منصَّتها للتَّجسُّس على مكالمات الفلسطينيِّين

مسؤول سابق: نتنياهو أضاع 3 فرص لإنهاء الحرب بشروط جيدة

في يومها الـ 674.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

"الإعلامي الحكومي" يفضح ادعاءات نتنياهو ويؤكد استمرار جرائم الاحتلال في غزة

مصر تؤكد رفض "التهجير" ومواصلة جهود وقف إطلاق النار بغزة

بالصُّور … أمن المقاومة في غزَّة يحبط محاولة تجسُّس إسرائيليَّة

محمَّد صلاح يحرج "يويفا" بعد استشهاد "بيليه فلسطين"... ويثير تفاعلاً واسعًا

حماس ترد على تصريحات نتنياهو وتكشف زيف ادِّعاءاته حول قطاع غزَّة

الجامعة العربية: قرار إسرائيل احتلال غزة بمثابة عدوان على جميع دولنا

الطِّفلة سما بريشتها تواجه ضغوطات الحرب

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب باليكسير التركية

10 اغسطس 2025 . الساعة 21:41 بتوقيت القدس
...
thumbs_b_c_c122c36295205a68cf3b3887f2b1bfb8.jpg
وكالات/ فلسطين أون لاين

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ولاية باليكسير غربي تركيا.

وبحسب المعطيات التي نشرتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" على موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال كان في قضاء صيندرغي، وعلى عمق 11 كلم تحت سطح الأرض.

وأكدت آفاد، أن الزلزال كان بقوة 6.1 درجة، ووقع في تمام الساعة 19:53 بحسب التوقيت المحلي.

وبحسب آفاد، تم تسجيل ثلاث هزات ارتدادية بقوة 4.6 درجات على عمق 6.78 كلم، و4.1 درجة على عمق 7 كلم، و4 درجات على عمق 16.07 كلم.

وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان، عن تمنياته بسلامة جميع المواطنين من الزلزال.

وقال الرئيس أردوغان، في منشوره على حسابه بمنصة إكس، "أتمنى السلامة لجميع المواطنين المتضررين من الزلزال الذي ضرب باليكسير وشعر به سكان الولايات المجاورة".

وأكد أنّ كافة المؤسسات التركية المعنية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدّد الرئيس التركي على أنهم يتابعون عن كثب كافة التطورات.

وشعر سكان إسطنبول، بالزلزال الذي ضرب قضاء صيندرغي، في باليكسير.

وبحسب بيان ولاية إسطنبول، توجه بعض السكان الذين شعروا بالزلزال في عدة مناطق بإسطنبول إلى الحدائق في المنطقة.

#تركيا #أنقرة #باليكسير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة