الاحتلال يبدأ بشق شارع استيطاني شمال القدس

شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشق شارع استيطاني جديد في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، وسط انتشار واسع وحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار صادر عن سلطات الاحتلال في 25 حزيران/يونيو 2025، يقضي بالاستيلاء على أراضي تمتد من الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة جبع وحتى منطقة العقبات، بالإضافة إلى مساحات مجاورة، وذلك حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2027.

وأكدت محافظة القدس أن هذا المشروع يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير معالم المنطقة، في سياق سياسة ممنهجة للتوسع الاستيطاني وتهويد المدينة، في تحد واضح لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 2334، مع تعميق الاستعمار وممارسة أشكال التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

في الوقت نفسه، واصل المستوطنون، اليوم الأحد، تسييج أراض جديدة قرب خيام الفلسطينيين في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، حيث وضعوا علامات حديدية وسياجًا شائكًا بالقرب من خيام المواطنين في نبع غزال، مما أدى إلى إغلاق مئات الدونمات الزراعية أمام المزارعين المحليين.

وكانت محاولات سابقة قد شهدتها المنطقة خلال تموز/يوليو الماضي لإقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة في عدة محافظات منها الخليل، سلفيت، بيت لحم، رام الله، أريحا، طوباس، وجنين.

كما اقتحم مستوطنون صباح اليوم قرية شلال العوجا شمال مدينة أريحا، حيث قاموا بتصوير النشطاء الأجانب المتضامنين مع السكان في خطوة تهدف إلى ترهيبهم وإظهار سيطرتهم على المنطقة، بحسب المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات.

تعكس هذه التحركات استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتضييق المستمر على الأراضي الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي ويهدد فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

المصدر / فلسطين أون لاين