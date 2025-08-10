الصحة في غزة: ضحايا الإبادة يتجاوزون 214,640 شهيدًا وجريحًا

أعلنت الصحة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية إلى 61,430 شهيدًا و 153,213 جريحًا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان للوزارة حول التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الإبادة المتواصلة، مبينة أن 61 شهيدًا، و363 جريحاً وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الصحة أن حصيلة ضحايا “لقمة العيش” المجوّعين الذين قضوا برصاص الاحتلال قرب نقاط توزيع المساعدات الإنسانية المزعومة ارتفعت إلى 1,778 شهيدًا وأكثر من 12,894 إصابة، حيث استقبلت المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية 35 شهيدًا و 304 إصابة.

وأفادت بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 9,921 شهيدًا و 41,172 إصابة، ما يرفع حصيلة ضحايا الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 214,643 شهيد وجريح.

وأشارت الصحة إلى تسجيل مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية إلى 197 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وأكدت الصحة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين