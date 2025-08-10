"رياضة بلا إبادة جماعية".. ألبانيز تدعو "يويفا" لطرد إسرائيل من مسابقاته

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى طرد إسرائيل من مسابقاته.

وأعادت ألبانيز في منشور عبر منصة إكس، نشر منشور لـ"يويفا" مرفق بصورة لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا سليمان العبيد (44 عاما)، الذي قتلته إسرائيل في قطاع غزة قبل أيام.

ويقول "يوفا" في منشوره: وداعا لسليمان العبيد، بيليه فلسطين. موهبةٌ أعادت الأمل لأطفال لا حصر لهم، حتى في أحلك الأوقات".

وموجهةً حديثها إلى "يوفا"، قالت ألبانيز: "إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حان الوقت لطرد قاتليه (العبيد) من المسابقات".

وتابعت: "لنجعل الرياضة خالية من التمييز العنصري والإبادة الجماعية. كرة واحدة، ركلة واحدة".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قد نعى لاعب المنتخب الفلسطيني السابق سليمان العبيد، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ووصفه بـ”بيليه فلسطين”.

وقال حساب “يويفا” الرسمي على منصة “إكس”، مساء الجمعة: “وداعًا سليمان العبيد، بيليه فلسطين”.

واعتبر الحساب العبيد “موهبة منحت الأمل لعدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات”.

وقتل الجيش الإسرائيلي سليمان العبيد (41 عامًا)، الأربعاء الماضي، إثر استهدافه منتظري مساعدات جنوبي غزة.

وكان العبيد لاعبًا بارزًا في المنتخب الفلسطيني، وخاض معه 24 مباراة دولية، وسجّل هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني من كرة مقصّية خلال بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

ومثّل اللاعب الراحل أندية خدمات الشاطئ، الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، ومركز شباب الأمعري في الضفة الغربية، ونادي غزة الرياضي، وسجّل أكثر من 100 هدف خلال مشواره، ما جعله أبرز نجوم الكرة الفلسطينية.

ونال العبيد لقب “بيليه الفلسطيني” تقديرًا لموهبته الكبيرة، في إشارة إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية الذي يُعد من أعظم اللاعبين في التاريخ.

