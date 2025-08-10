استشهاد شاب فلسطيني في أريحا متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن “الشاب عبد الله محمد عطيات (25 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال خلال اقتحام شارع قصر هشام وسط مدينة أريحا، ليلة السبت- الأحد.

وأوضحت أن عطيات نقل فجر الأحد من مستشفى أريحا الحكومي إلى مستشفى “هداسا عين كارم” بمدينة القدس المحتلة، نظرا لخطورة حالته الصحية، قبل أن يعلن عن وفاته صباح اليوم.

وبموازاة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة، بما فيها القدس، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين