مستوطنون يسيّجون أراضٍ قرب تجمعات سكانية فلسطينية بالأغوار

سيّج مستوطنون متطرفون، اليوم الأحد، أراضٍ جديدة قرب خيام المواطنين في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين وضعوا علامات حديدية وأقاموا سياجًا شائكًا بالقرب من خيام المواطنين في نبع غزال الفارسية.

وتشهد المنطقة منذ أشهر أعمال تسييج متواصلة للأراضي الرعوية على مراحل، ما أدى إلى إغلاق مئات الدونمات أمام المزارعين.

يذكر أن المستوطنين حاولوا خلال شهر تموز/ يوليو الماضي إقامة 15 بؤرة استيطانية جديدة، معظمها ذات طابع زراعي ورعوي، خمس منها في محافظة الخليل، وبؤرتان في كل من سلفيت وبيت لحم ورام الله وأريحا، إضافة إلى بؤرة في طوباس وأخرى في جنين.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون الشهر الماضي، 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.

وبموازاة الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة، بما فيها شرقي القدس، ما لا يقل عن 1013 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين