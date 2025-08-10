"طلوع الفجر".. تمرين مفاجئ لفحص جاهزية هيئة الأركان بجيش الاحتلال

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تمرينا مفاجئا تحت اسم "طلوع الفجر"، بتعليمات من رئيس الأركان الجنرال أيال زامير، لاختبار جاهزية واستعداد هيئة الأركان العامة والمقرات الرئيسية.

ويهدف التمرين، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى تقييم منظومات التأهب والقدرة على التعامل مع أحداث مفاجئة واسعة النطاق ومعقدة ومتعددة الجبهات.

ويتضمن التمرين تدريبا على سيناريوهات قتالية غير متوقعة في مختلف الساحات، ويجري بإشراف مفتش الجيش، العميد (احتياط) عوفر سريغ، وطاقم من المفتشين في الخدمة النظامية والاحتياط.

ويأتي هذا ضمن سلسلة مراجعات ميدانية ينفذها الجيش لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية في مختلف القيادات والأذرع والوحدات.

وأجرى رئيس الأركان، مؤخرا لقاءً مع قادة الفرق العسكرية في القيادة الجنوبية، بحضور عدد من ضباط الأركان العامة، مؤكدا على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجيش وقادته في هذه المرحلة.

وأشاد زامير بما وصفه بـ"الإنجازات الاستثنائية" التي حققتها القوات في قطاع غزة خلال عملية "عربات جدعون"، موضحًا أن المقاتلين نجحوا في احتلال وتطهير المناطق المخطط لها، وحسم كتائب التماس التابعة لحركة حماس.

وأشار رئيس الأركان إلى أن المعركة ستستمر مع الالتزام بالحفاظ على حياة الرهائن، وإعادة تأهيل القوات، والعمل وفق قيم وروح الجيش الإسرائيلي، على حد تعبيره.

وأوضح أن الجيش سيتعامل مع الخطة الجديدة بعمق وتخطيط على أعلى مستوى، وكما في كل مرة في الماضي، سيتم تنفيذ المهمة بالشكل الأفضل، بهدف ضمان جاهزية الجيش، وأمن الدولة ومواطنيها، والقضاء على حركة حماس، وإعادة الأسرى الإسرائيليين.

المصدر / فلسطين أون لاين