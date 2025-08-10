إصابة شاب في أريحا ومداهمات واعتقالات بأنحاء الضفة

أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، في مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، فيما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية تخللها اقتحام المنازل والتنكيل بأصحابها.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة الشاب عقب اقتحام قوة عسكرية المدينة، مشيرة إلى أن آليات الاحتلال اقتحمت شارع البنوك وسط أريحا.

وأظهر مقطع فيديو مصور للشاب المصاب وهو ملقى على الأرض ومضرج بدمائه، دون معرفة طبيعة إصابته.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للمصاب.

وفي نابلس اعتقل جيش الاحتلال الشاب خالد البلجيكي خلال اقتحام مخيم بلاطة، والشاب أسعد الصالحي خلال اقتحام شارع الحسبة، كما واقتحم عدة أحياء وبلدات في المحافظة.

كما واعتقل الاحتلال الجريح يامن سامر صلاح من قرية برقة شمال غرب نابلس.

واعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب حمزة بوزية من قرية كفل حارس في سلفيت، ونقل للعلاج بالمستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزيد أبو الهيجا من حي الجابريات بمدينة جنين.

وداهم جيش الاحتلال بلدات السموع واذنا وبيت أمر ويطا في الخليل وسير دوريات عسكرية في شوارعها ، كما واقتحم مدينة البيرة وسردا وأبو قش في رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الراس غرب البلدة، وأطلقت قنابل إنارة خلال الاقتحام، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

