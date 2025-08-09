مستوطنون يعتدون على مزارعين ويقتحمون أراض في بيت لحم والأغوار

اعتدى مستعمرون، مساء اليوم السبت، على عدد من المزارعين أثناء عملهم في أرض المواطن نعيم محمد الراضي، الواقعة في منطقة خلة النحلة بقرية واد رحال، جنوب بيت لحم، فيما اقتحم آخرون خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين داهموا المنطقة وهاجموا المزارعين بالضرب، ما أسفر عن إصابة كل من: موسى محمد محمود حرز الله، ورضا محمد محمود حرز الله، وعبد الله إبراهيم زيادة برضوض متفاوتة.

وتتعرض منطقة خلة النحلة منذ أعوام لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، في إطار محاولات الاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية لصالح التوسع الاستيطاني.

وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون، مساء اليوم السبت، خربة سمرة بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا التجمع، وتجولوا بين خيام المواطنين، ما أثار الخوف بين السكان خاصة النساء والأطفال.

وتشهد المنطقة اقتحامات يومية يقوم بها مستوطنون مسلحون، في سياسة الضغط المتواصل على المواطنين لإجبارهم على ترك مساكنهم والرحيل عنها، ضمن الخطة الإسرائيلية الرامية إلى إفراغ الأغوار من المواطنين الفلسطينيين.

