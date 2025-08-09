السفير الأميركي في إسرائيل يهاجم ستارمر لانتقاده خطة احتلال غزة

شنّ السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي هجوما على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بعد أن حثّ الأخير الدولة العبرية على "إعادة النظر على الفور" في خطتها بشأن احتلال مدينة غزة.

وتساءل هاكابي: "هل من المفترض أن تستسلم إسرائيل لحماس وتطعمها بينما يتضور الرهائن الإسرائيليون جوعا؟". وأضاف: "هل استسلمت المملكة المتحدة للنازيين وأسقطت عليهم الطعام؟ هل سمعت بدريسدن يا رئيس الوزراء ستارمر؟ لم يكن هذا طعاما أسقطتموه. لو كنت رئيسا للوزراء آنذاك، لكانت المملكة المتحدة تتحدث الألمانية".

ودريسدن واحدة من المدن الألمانية التاريخية، وتعرضت خلال الحرب العالمية الثانية لواحدة من أكثر عمليات القصف الجوي تدميرا من قبل الحلفاء، لا سيما بريطانيا والولايات المتحدة.

وجاء منشور السفير الأميركي ردا على تصريح كير ستارمر الذي وصف فيه خطة إسرائيل المعلنة "لهزيمة" حماس في غزة بأنها "خطأ"، وحث حكومة بنيامين نتنياهو على "إعادة النظر فيها على الفور". وأضاف ستارمر: "هذا العمل لن يساهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن" محذرا من أنه "سيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن "ما نحتاج إليه هو وقف لإطلاق النار، زيادة المساعدة الانسانية، وتحرير كل الرهائن" المحتجزين في القطاع منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لافتا الى أن لندن تعمل مع حلفائها على "خطة طويلة الأمد لضمان السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين".

المصدر / فلسطين أون لاين