11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة بغزة، إن مستشفيات القطاع سجَّلت الساعات 24 الماضية، 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جراء تواصل الحصار "الإسرائيلي".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع العدد الإجمالي إلى 212 حالة وفاة، من ضمنهم 98 طفلًا.

ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة وصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن أزمة الجوع وسوء التغذية تتفاقم بشكل متزايد، خاصة بين الأطفال في غزة.

وأضاف حق محذرًا: "معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في غزة وصلت إلى أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق". وأشار إلى أنه في شهر يوليو/تموز وحده، تم فحص 136 ألف طفل دون سن الخامسة، وتم تشخيص 12 ألفًا منهم بسوء تغذية حاد، منهم 2500 طفل في خطر شديد على حياتهم.

وأوضح أن هذه النسبة تمثل زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي. ولفت حق، إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية ساهمت في تعميق أزمة التغذية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,862 شهيدًا و 40,809 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,369 شهيدًا 152,850 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

المصدر / فلسطين أون لاين