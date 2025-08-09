الدفاع المدني يناشد الصحة العالمية لتوفير الوقود اللازم لتشغيل مركبات الإسعاف والتدخل الأولي

ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم السبت، منظمة الصحة العالمية للتدخل العاجل، لإنقاذ أرواح المواطنين عبر تزويدها بالوقود اللازم لتشغيل مركبات الإسعاف والتدخل الأولي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.

وأكدت المديرية في بيان أن كل دقيقة تمر مع توقف حركة هذه المركبات يزيد من حجم الكارثة، ويرفع من أعداد الشهداء والمصابين، محذّرة من أن الأزمة الراهنة تهدد بشكل مباشر قدرة الطواقم على الاستجابة للحالات الطارئة.

وأوضح البيان أن النقص الحاد في الوقود أجبر الطواقم أحيانًا على تأجيل بعض الاستجابات العاجلة، أو اللجوء إلى وسائل مدنية غير مجهزة لنقل المصابين، ما يفاقم من المخاطر على حياتهم.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,862 شهيدًا و 40,809 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,369 شهيدًا 152,850 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



المصدر / فلسطين أون لاين