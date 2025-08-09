فلسطين أون لاين

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 9 أغسطس 2025

09 اغسطس 2025 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 9 أغسطس 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم السبت 9 أغسطس 2025، ارتفاعاً طفيفاً وتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 6-7 درجات، نتيجة الموجة الحارة لليوم الثاني على التوالي.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حاراً جداً خلال ساعات النهار، وتزداد وطأة الحر مع مؤشر حر مرتفع في المناطق الداخلية والأغوار، وتظهر سحب على ارتفاعات متوسطة، وخلال ساعات المساء والليل يسود طقس رطب دافئ يميل للحرارة في أغلب المناطق.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهاراً: حارة جداً.

الأجواء ليلًا: دافئة.

الرياح: خفيفة.

والله تعالى أعلى وأعلم.

