في يومها الـ 673.. آخر تطوُّرات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ673، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 61 ألفًا و330 شهيدا بالإضافة إلى 152 ألفًا و359 جريحا بإصابات متفاوتة، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة أمس.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

قال مستشفى العودة في غزة إن 5 شهداء ارتقوا وأصيب 33 آخرين جراء استهداف الاحتلال مواطنين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.



أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائفها باتجاه غربي مخيم النصيرات، وأطلقت آليات الاحتلال النيران صوب المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.

وارتقى شهيدان وأصيب آخر إثر استهداف الاحتلال منتظري المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس

وأطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في حي الصبرة والمناطق الشرقية بالمدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في الطوابق العلوية من برج "السوسي" قرب مفترق الصناعة، جنوب غربي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين