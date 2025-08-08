المجلس الأوروبي: علاقتنا مع إسرائيل ستتأثر بسبب خطة احتلال غزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل الاستيلاء على مدينة غزة "لا بد أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وأضاف كوستا، الذي يرأس المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بيان على إكس "أن المجلس سيقيم هذا القرار" داعيا حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها بالسيطرة على مدينة غزة ومعاودة النظر فيه.

وأشار إلى أن "هذا القرار لا ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الممثل الأعلى في 19 يوليو/تموز فحسب، بل يقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية".

وانتقد كوستا استمرار الاستيطان في الضفة الغربية، وتدمير البنية التحتية في غزة، ومنع المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، مؤكداً أن هذه السياسات ستؤثر على علاقات الاتحاد بإسرائيل.

كما جدّد رئيس المجلس الأوروبي تأكيده على أن حل الدولتين هو المسار السياسي الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي سيزيد من تدهور الوضع المأساوي في غزة.

أقر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هدفها "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يشهد أزمة إنسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.

وأثارت الخطة ردود فعل محذرة ومعارضة، فيما أكدت حماس الجمعة أنها "ستكلف إسرائيل أثمانا باهظة".

ويأتي هذا الحشد في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية – الإسرائيلية توترًا متصاعدًا، خاصة بعد مكالمة هاتفية حادة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الوضع الإنساني في غزة.