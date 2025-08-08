72 شهيدًا في غزَّة خلال 24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "كمائن المساعدات"

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 72 شهيدًا، إضافة إلى 314 إصابات.

وقالت وزارة الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 72 شهيدا.

وأشارت إلى أن ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات، بلغ 16 شهيدا وأكثر من 250 إصابة، ليرتفع إجمالي ضحايا "لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 1.772 شهيدًا، وأكثر من 12.249 إصابة.

كما وسجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، و يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 201 شهيدًا، من بينهم 98 طفلًا.

وبينت "الصحة" إنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 61 ألفًا و330 شهيدا بالإضافة إلى 152 ألفًا و359 جريحا بإصابات متفاوتة، وفق وزارة الصحة.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 (خرق الاحتلال للتهدئة) 9.824 شهيدًا إلى جانب 40.318 إصابة، وفق تقرير الصحة.