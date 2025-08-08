الأسطورة الفرنسية كانتونا يهاجم "إسرائيل" بعد استشهاد اللاعب سليمان العبيد

فلسطين أون لاين

08 اغسطس 2025 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
غزة/ فلسطين أون لاين

هاجم أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اللاعب الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا، "إسرائيل" بعد انتشار خبر استشهاد سليمان العبيد لاعب وقائد منتخب فلسطين السابق ونادي خدمات الشاطئ، إثر قصف "إسرائيلي" على قطاع غزة.

واستشهد العبيد، أمس الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظاره للمساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونعى كانتونا عبر حسابه على "إنستغرام" اللاعب الراحل برسالة مؤثرة، واصفًا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"، حيث كتب: "إسرائيل قتلت نجم المنتخب الفلسطيني سليمان العبيد أثناء انتظاره المساعدات في رفح".

وتابع: "كان يلقب بـ 'بيليه فلسطين'. إلى متى سنسمح لهم بارتكاب هذه الإبادة الجماعية؟ فلسطين حرة".

وقد اشتهر العبيد بسرعته ومهاراته، وسجل أكثر من 100 هدف خلال مسيرته، وشارك مع المنتخب الوطني الفلسطيني مسجلا أربعة أهداف دولية، من بينها هدف رائع بضربة مقصية في مرمى منتخب اليمن ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

ولقب العبيد بـ"الغزال الأسمر"، و"الجوهرة السمراء"، "هنري فلسطين"، و"بيليه الكرة الفلسطينية"، وحاز على لقب هداف الدوري الفلسطيني أكثر من 3 مرات، وتوجيه بلقب أول دوري للمحترفين في فلسطين مع مركز شباب الأمعري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #سليمان العبيد #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهداء الحركة الرياضية

