المنظمات الأهلية: الوضع الإنساني خطيرٌ للغاية وقرار احتلال غزَّة يعني مزيدًا من المجازر

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية بغزة، أمجد الشوا، إنَّ الوضع في قطاع غزة خطير للغاية، وقرار "إسرائيل" باحتلال غزة يعني مزيدا من المجازر.

وأكد الشوا في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنَّ التهجير القسري الذي يصرِّح به الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أهالي قطاع غزة جريمة.

وأشار إلى أنَّ الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير، لافتًًا إلى أنَّ كميات قليلة من المياه تصل إلى سكان القطاع وهناك عشرات آلاف المرضى.

وفجر اليوم، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح احتلال مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، رغم التحذيرات الداخلية والخارجية من تداعيات هذه الخطوة.

ووفق البيان، يستعد جيش الاحتلال لتنفيذ عملية واسعة تبدأ باحتلال مدينة غزة، لكن الخطة التي أقرها "الكابينيت" تشمل مراحل تدريجية تبدأ بدعوة سكان مدينة غزة للنزوح نحو وسط القطاع، يليها تطويق المدينة، ثم التوغل في المخيمات ومراكز التجمعات السكنية.

القرار جاء وسط خلافات حادة داخل أروقة الحكم؛ إذ حذّر رئيس الأركان إيال زامير من أن توسيع الحرب سيهدد حياة الأسرى، كما أبدى مخاوف من إرهاق جنود الاحتياط وتحمل الجيش مسؤولية إدارة ملايين الفلسطينيين في حال احتلال القطاع.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدًا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين