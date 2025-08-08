فلسطين أون لاين

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

08 اغسطس 2025 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، عدداً من المواطنين من محافظات الضفة الغربية المحتلة، تركزت في قلقيلية وجنين ونابلس وطولكرم، وسط مداهمات وتخريب للمنازل.

في قلقيلية، احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب محمود ذياب، قبل أن تعتقله ونجله عبد الله، بعد اقتحام منزلهم وتخريبه.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمادة الزيدان من حي جبل أبو ظهير، والشاب يوسف الشامي من مخيم جنين، بعد محاصرة منازلهم وإطلاق القنابل الصوتية.

أما في نابلس، فقد اعتقل الاحتلال الشاب أحمد مشة من مخيم بلاطة، وهو شقيق الشهيد سائد مشة، كما اعتقل والد وشقيق المطارد رفعت سماعنة من بلدة بيت إيبا غرب المدينة.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زيتا شمال المدينة واعتقلت خمسة مواطنين: خالد أسامة أبو العز، وإبراهيم أبو العز، وأسيد عفيف، وأكرم شرقية، وثائر شرقية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
