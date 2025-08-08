زامير يحّذِّر نتنياهو: خططكم في غزَّة تعرِّض الأسرى للخطر والجنود مرهقون للغاية والآليات بحاجة لصيانة

كشفت القناة 12 العبرية تفاصيل جلسة الكابينت التي عقدت الليلة، لاتخاذ قرار بشأن احتلال قطاع غزة بشكل كامل.

وقالت القناة 12، إن قائد أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير حذّر من تبعات اتخاذ القرار باحتلال قطاع غزة بشكل كامل، مؤكدًا من أن الخطة التي أقرت ستعرض حياة الأسرى للخطر، وقال: "أقترح إزالة هدف إعادة الأسرى من أهداف المعركة".

كما حذر من أن القوات مرهقة، والآليات العسكرية بحاجة إلى صيانة، وهناك مشكلات إنسانية وصحية.

وأثارت تصريحاته ردود فعل غاضبة من الوزراء المتطرفين، بينهم الوزير إيتمار بن غفير، الذي هاجمه قائلا: "توقف عن الحديث للإعلام، نريد حسمًا، كلنا نهتم بالأسرى، ولكن نهتم أيضًا بالجنود الذين يطالبون بالنصر، هناك تسريبات دائمة من الجيش، أنتم تابعون للقيادة السياسية - تعلموا من الشرطة كيف تنصاع للقرارات السياسية".

وانضم بتسلئيل سموتريتش إليه قائلا: "يجب الحديث عن النصر، إذا ذهبنا نحو صفقة مؤقتة فهذا يعني الهزيمة، لا يجوز التوقف في منتصف الطريق".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وزراء في الكابينت قولهم إن جدالاً وقع بين زامير وبعض الأعضاء عندما قال بعضهم إن عملية "مركبات جدعون" العسكرية في القطاع التي انتهت مؤخراً لم تحقق أهدافها، بينما ردّ زامير بأن العملية خلقت الظروف المواتية لإبرام صفقة مع حركة حماس.

أما زعيم حزب شاس الذي انسحب من الائتلاف مؤقتاً وأصر على حضور جلسة الكابينت فقد دعم موقف زامير وحاول إقناع اعضاء الكابينت بخطورة اتخاذ القرار باحتلال القطاع.

