الأمم المتحدة: سوء التَّغذية بين الأطفال في غزَّة وصل إلى أعلى مستوى

أعلنت الأمم المتحدة أن مستوى سوء التغذية الحاد بين الأطفال في قطاع غزة وصل إلى أعلى مستوى تم تسجيله.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إن أزمة الجوع وسوء التغذية تتفاقم بشكل متزايد، خاصة بين الأطفال في غزة.

وأضاف حق محذرًا: "معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في غزة وصلت إلى أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق".

وأشار إلى أنه في شهر يوليو/تموز وحده، تم فحص 136 ألف طفل دون سن الخامسة، وتم تشخيص 12 ألفًا منهم بسوء تغذية حاد، منهم 2500 طفل في خطر شديد على حياتهم.

وأوضح أن هذه النسبة تمثل زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بشهر يونيو/حزيران الماضي.

ولفت حق، إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على توزيع المساعدات الإنسانية ساهمت في تعميق أزمة التغذية.

وأضاف أن العاملين في المجال الإنساني لم يتمكنوا في يوليو الماضي، من الوصول إلا إلى 3 بالمئة فقط من الأطفال دون سن الخامسة الذين هم بحاجة إلى المساعدة.

ومنذ مطلع العام الحالي (2025) حتى اليوم الجمعة 8 أغسطس، سجَّل المكتب الحكومي 143 حالة وفاة، بسبب سوء التغذية والجوع الشديد.

وأشار المكتب الحكومي إلى أنَّ إجمالي وفيات سوء التغذية منذ بدء الحرب 197 حالة وفاة، بينهم 96 شهيداً طفلاً، وعدد 101 بالغين.

وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حالات الوفاة من سوء التغذية، وتحولت أجساد أطفال إلى هياكل عظمية، كما تزايدت حالات الإغماء لدى العديد من الغزّيين مع استفحال الجوع في ظل شح الغذاء، وتواصل الحصار "الإسرائيلي" الخانق على قطاع غزة.

وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة، فيما تتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدًا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

المصدر / فلسطين أون لاين