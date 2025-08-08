تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 8 أغسطس 2025

تتأثر الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025، بموجة حارة، وتصبح درجات الحرارة فوق معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يتحول الطقس إلى حار جداً في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، وتزداد وطأة الحر مع مؤشر حر مرتفع في المناطق الداخلية والأغوار، وتظهر سحب متفرقة، وخلال ساعات المساء والليل يسود طقس رطب دافئ يميل للحرارة في أغلب المناطق.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهاراً: حارة جداً.

الأجواء ليلًا: دافئة.

الرياح: خفيفة.

