آخر التَّطوُّرات.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة لليوم الـ 672

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ672، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 9,752 شهيدًا و 40,004 إصابة. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,258 شهيدًا 152,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أُصيب عدد من المواطنين بنيران الاحتلال في محيط مدينة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف محيط حي الأمل شمالي مدينة خان يونس.

وتجدد القصف المدفعي "الإسرائيلي" على مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة المحطة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الكواد كابتر نيرانها بكثافة باتجاه منازل المواطنين في حي التفاح وشارع يافا شرق مدينة غزة.

وأصيب 5 مواطنين بجروح جراء قصف الاحتلال مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، ولم ينفجر الصاروخ.

وارتقى شهيدان وسجلت عدد من الإصابات، في منطقة "موراج" جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين