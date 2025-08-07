فصائل فلسطينية: الاحتلال يروّج لوهم السيطرة على القطاع.. وغزة عصيّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال حول نيّته فرض السيطرة العسكرية الكاملة على غزة، تكشف عن عجز الاحتلال وفشله السياسي والميداني، بعد ما يقرب من عامين من العدوان المستمر على القطاع، دون تحقيق أي من أهدافه.

وأكدت الفصائل، في بيان صحافي، أن "الحديث عن اجتياح بري كامل لقطاع غزة هو إعلان نوايا إبادة جماعية، ومحاولة يائسة لتركيع شعبنا وكسر مقاومته، وهي نوايا لن تمر دون ثمن باهظ، والميدان سيكون الفيصل".

وشددت على أن غزة ليست رقعة جغرافية خالية تبحث عن وصاية، بل هي أرض مشبعة بدماء الشهداء وسواعد المقاومين، وأن أي محاولة احتلال مباشر ستكون بمثابة مستنقع جديد للعدو.

وأشارت الفصائل إلى أن نتنياهو يسعى عبر هذه التصريحات إلى التغطية على فشله السياسي والعسكري، وتسويق أوهام السيطرة بعد انسحابه من مسار المفاوضات الذي كان على وشك التوصل إلى اتفاق.

وأضاف البيان: "غزة لن تُدار من تل أبيب أو أي عاصمة أجنبية، وإنما بإرادة شعبها المقاوم، والمقاومة بكل فصائلها موحدة، وستواجه أي عدوان بكل ما تملك من قوة".

وشددت الفصائل في ختام بيانها، على أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة لن يروا النور إلا عبر التفاوض، وبشروط المقاومة، ومن يظن أن الحل العسكري سيعيدهم فهو واهم.