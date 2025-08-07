التنمية بغزة تطلق حملة لتسجيل أطفال مواليد 2020 لضمان شمولهم بالمساعدات

فلسطين أون لاين

07 اغسطس 2025 . الساعة 19:52 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم، عن إطلاق حملة تسجيل واسعة تشمل الأطفال من مواليد عام 2020 وحتى الآن، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وتهدف الحملة إلى تحديث قاعدة بيانات الأطفال لضمان شمولهم في برامج المساعدات الإنسانية، سواء الغذائية أو غير الغذائية، وتقديم الدعم للأسر الأكثر هشاشة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ضرورية لـ:

  • ضمان حق الأطفال في الحصول على المساعدات الأساسية
  • توفير بيانات دقيقة للجهات الإنسانية والإغاثية
  • المساهمة في حماية الأطفال في ظل الوضع الإنساني المتدهور

ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى تعبئة البيانات بدقة من خلال الرابط المخصص لذلك، لضمان وصول المساعدات للأطفال المستحقين. اضغط هنا للتسجيل

