سرايا القدس تقصف مستوطنة "نير عام" ردًا على اقتحام الأقصى

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، مسؤوليتها عن قصف مستوطنة "نير عام" شمال قطاع غزة، بصاروخين من طراز "قدس 3"، وذلك ردًا على اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت السرايا في بيان مقتضب أن القصف يأتي في إطار الرد على الانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية، مشيرة إلى أن العملية تمّت بنجاح من إحدى نقاط إطلاق النار شمال القطاع.

في المقابل، اعترف جيش الاحتلال بسقوط صاروخ في مستوطنة "نير عام"، الواقعة قرب بيت حانون وموقع "إيرز" العسكري، مضيفًا أن صافرات الإنذار دوت في مناطق عدة بمستوطنات "غلاف غزة" إثر إطلاق الصواريخ.

وذكر في بيان مقتضب، أن "سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من شمال غزة، في أعقاب إنذارات تم تفعيلها قبل وقت قصير في كيبوتس (مستوطنة) نير عام" المحاذية للقطاع، دون تفاصيل أكثر، ولا توضيح ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار.

وقبيل صدور بيان الجيش، أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة بأن "صفارات الإنذار دوت في مستوطنة نير عام وعدة مناطق محيطة فيه".

وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، غالبا ما يعترضها أو تسقط في مناطق مفتوحة، دون أن تؤدي إلى إصابات أو اضرار.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدًا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.