برنامج الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في غزَّة على شفا المجاعة

أكد برنامج الأغذية العالمي أن نصف مليون شخص في قطاع غزة على شفا المجاعة، في ظل تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضح البرنامج في بيان له، اليوم الخميس، أن أكثر من 320 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد.

وأشار إلى أن ثلث سكان القطاع على الأقل يقضون أياما بدون الحصول على طعام.

وذكر أن الطريقة الوحيدة لإيصال الغذاء إليهم، على نطاق واسع، هي برا، مؤكدا أنه "لا يمكن الخروج من مجاعة مستفحلة في غزة عن طريق الإنزال الجوي".

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، وبشكل متكرر، حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية وأممية من ارتفاع حالات الإصابة بسوء التغذية في القطاع مع مواصلة "إسرائيل" تشديد إغلاقها للمعابر منذ مارس الماضي، ما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات كارثية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 9,752 شهيدًا و 40,004 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,258 شهيدًا 152,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

