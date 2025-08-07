الصحة بغزَّة: 100 شهيد و603 إصابات وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 100 شهيد منهم شهيدان جرى انتشالهم و 603 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 197 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وبلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 51 شهيدًا و 230 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,706 شهيدًا وأكثر من 12,030 إصابة، وفقًا لتقرير الصحة.

وأشارت إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 9,752 شهيدًا و 40,004 إصابة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,258 شهيدًا 152,045 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.





المصدر / فلسطين أون لاين