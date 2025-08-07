متظاهرون يُهاجمون مكاتب "إلعال" في باريس.. "جمعية الإبادة الجماعيَّة"

ترجمة عبد الله الزطمة

تعرضت مكاتب شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال" في باريس لهجوم فجر اليوم الخميس، تخلله كتابة عبارات تهاجم (إسرائيل) وداعمة لفلسطين، أبرزها عبارة "جمعية الإبادة الجماعية" و"حرّروا فلسطين"، بالطلاء الأحمر على جدران المبنى.

وحسب ما نشر موقع "القناة 12" فإنه وعلى خلفية "الظروف الاستثنائية"، أعلنت "إلعال" تعليق عمل طواقمها في باريس، على أن تتولى شركة أجنبية تقديم الخدمات للعملاء مؤقتًا في محطة باريس.

الحادثة تأتي ضمن موجة متصاعدة من الحوادث المناهضة لـ(إسرائيل) واليهود حول العالم. قبل يومين، تم توزيع صواني طعام كوشير كتب عليها "حرروا فلسطين" على ركاب يهود في رحلة لشركة "إيبيريا" من بوينس آيرس إلى مدريد. كما تم في وقت سابق هذا الشهر إنزال 52 يهوديًا من طائرة تابعة لشركة "ويلينغ" الإسبانية.

وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، 61 ألفا و158 شهيدًا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين