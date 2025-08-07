"المنظمات الأهلية": 200 ألف طفل بغزَّة يعانون سوء تغذية حاد

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، إنَّ 200 ألف طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية الحاد، جراء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال الأغذية بكافة أنواعها إلى القطاع.

وأوضح الشوا في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنَّ النساء الحوامل في غزة يعشن ظروفًا بالغة القسوة بسبب سوء التغذية.

وأشار إلى أنَّ عدم توفر حليب الأطفال والمكملات الغذائية يتسبب في وفاة العديد منهم.

وصباح اليوم، توفي طفل فلسطيني، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، نتيجة التجويع الحاد وسوء التغذية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق والعدوان المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الطفل محمد زكريا عصفور (عام و4 شهور) في مجمع ناصر الطبي بخانيونس نتيجة عدم توفر الحليب والغذاء في ظل الحصار والحرب.

وتزايدت في الأيام القليلة الماضية حالات الوفاة من سوء التغذية، وتحولت أجساد أطفال إلى هياكل عظمية، كما تزايدت حالات الإغماء لدى العديد من الغزّيين مع استفحال الجوع في ظل شح الغذاء.

وتزداد حدّة الجوع في قطاع غزة، فيما تعجز المنظمات الدولية عن إيجاد آلية لإدخال المساعدات والأدوية والمكملات الغذائية للأطفال المجوَّعين، نتيجة السياسات الإسرائيلية المفروضة، الأمر الذي يهدّد حياة الآلاف الذين يفتقرون إلى التغذية السليمة، فيما تتصاعد التحذيرات من خطورة التجويع المتعمّد في قطاع غزة.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، منقلبًا على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 يناير/كانون الثاني، والذي نصّ على إدخال 600 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميًا.

وخلفت الإبادة "الإسرائيلية" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، 61 ألفا و158 شهيدًا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

المصدر / فلسطين أون لاين