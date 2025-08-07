الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واقتحامات واسعة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 23 مواطنًا فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تركزت في محافظة سلفيت، وتخللتها إصابات بالرصاص واقتحامات عنيفة لمنازل ومنشآت.

سلفيت تتصدر الاعتقالات.. حيث اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنًا من محافظة سلفيت، بينهم خمسة من قرية حارس وهم: فهد عبد اللطيف داود (55 عامًا)، نايف عبد صوف، أحمد مصلح كليب، عمر سامر أحمد أبو علي، ومحمد بسام داود، إلى جانب جلال داود عبيد من بلدة دير استيا. كما طالت الاعتقالات ستة مواطنين من بلدة كفل حارس وهم: يحيى عبد الفتاح الأسعد، أحمد جابر أبو يعقوب، إبراهيم محمد أبو يعقوب، خليل فؤاد أبو يعقوب، قصي حسن شقور، وخليل عيسى عبيد.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي أبو زيتون بعد اقتحام مخيم بلاطة، كما داهمت بلدة بورين واعتقلت الشاب مصطفى الزهراوي، وبلدة برقة حيث اعتقلت الشاب أمين هيثم حجي ووالده، إلى جانب إياد عبد العزيز مصطفى عيد من بورين.

ومن محافظة الخليل، اعتقل جنود الاحتلال الشابين مصطفى حسن وراسنة من شيوخ العروب، وعبد أبو جودة من مخيم العروب، حيث تم اقتحام مطبعته ومصادرة معدات طباعة منها.

وفي بيت لحم، اعتُقل نضال ياسر الزياح صلاح (48 عامًا) من بلدة الخضر، بالإضافة إلى حمزة عيسى إبراهيم صومان (24 عامًا) وهادي محمد ناصر الوحش (26 عامًا) من مدينة بيت لحم، وخلدون عطية من بيت جالا بالمدينة.

في مدينة رام الله، اعتُقل مراد أبو شرخ من بلدة بيتونيا، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا واعتقلت حسن بسام المقيطي، بعد إصابة مواطنين بالرصاص خلال الاقتحام.

وترافقت هذه الحملة مع عمليات تفتيش همجية، ومصادرة ممتلكات، واندلاع مواجهات في بعض المناطق، في إطار التصعيد المستمر الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى