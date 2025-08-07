الاحتلال يفجِّر منزل عائلة الأسير عبد الرحيم عفيف الهيموني في الخليل

فجرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير عبد الرحيم عفيف الهيموني في حي "واد البصاص" بمنطقة "أبو كتيلة" في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال داهمت الحي، وحاصرت منزل الأسير عبد الرحيم عفيف الهيموني، وأخلت السكان من المنازل المجاورة بشكل قسري، ثم زرعت المتفجرات داخل منزل الهيموني، قبل أن تفجره بالكامل، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة بالمنازل والمركبات في محيط المنطقة.

وعبد الرحيم الهيموني؛ أسير في سجون الاحتلال اعتقل في تشرين أول/ أكتوبر 2024، ويُواجه حكمًا بالسجن المؤبد، بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار مزدوجة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وتتهم سلطات الاحتلال الهيموني، بالمساعدة في تنفيذ عملية طعن بآلة حادة وإطلاق نار من بندقية آلية؛ أدت لمقتل 7 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين في تل أبيب، وسط فلسطين المحتلة؛ يوم 01 تشرين أول 2024.

وتنتهج سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات المقاومين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين الإرهابين، من خلال هدم منازلهم وتركهم في العراء بلا مأوى في محاولة فاشلة لردع آخرين من تنفيذ عمليات مشابهة.

