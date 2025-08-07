شلال دمٍ لا يتوقَّف.. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ671، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وأشارت وزارة الصحة بغزة، إلى أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,654 شهيدًا و 39,401 إصابة. وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,158 شهيدًا 151,442 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية في برج الصالحي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت وحدة "الإسعاف والطوارئ"، أن طواقهما انتشلت ثلاث شهداء إثر استهداف شقه آل زقوت في منطقة أبو اسكندر في الشيخ رضوان في غزة.

واستُشهدت طفلة ووالدتها، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في محيط صالة دريم غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهما الطفلة أميرة يوسف منصور، البالغة من العمر 6 سنوات، ووالدتها تهاني هاني أبو غالي، وتبلـغ من العمر 32 عامًا.

وأعلن مستشفى العودة – النصيرات، أنه استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16 إصابة، من بينها 5 نساء و8 أطفال، جراء استهداف الاحتلال لمناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" على شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بنقل عدد من المصابين إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف من طائرات الاحتلال بمنطقة المعسكر غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وارتقى 5 شهداء جراء قصف قوات الاحتلال خيمة للنازحين في موقع التل جنوب غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات محيط مفرق الشجاعية شرقي مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين