مجزرةٌ دامية بحقِّ المُجوَّعين وقصفٌ لا يتوقَّف.. الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 670

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ670، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأشارت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، إلى أنَّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم، بلغت 9,519 شهيدًا و 38,630 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,020 شهيدًا 150,671 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فجر اليوم الأربعاء باستشهاد 20 فلسطينيا وإصابة العشرات في انقلاب شاحنة فوق عشرات من طالبي المساعدات المجوّعين وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن شاحنة المساعدات "انقلبت بعد أن أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طريق غير آمنة، وهو ما يكشف تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي الزج بالمدنيين في مسارات الخطر والقتل".

وأمس الثلاثاء، استشهد 81 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال، بينهم 57 من طالبي المساعدات المجوّعين.

وارتقى 5 شهداء بينهم سيدة وطفلان، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو صرار بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد القسام بمخيم النصيرات.

وأفاد مستشفى العودة، بأنه استقبل خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11 شهيدًا من بينهم سيدتين و68 إصابة من بينها 18 امرأة جراء استهداف الاحتلال تجمعات المواطنين في نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة ومناطق متفرقة وسط قطاع غزة.

ودمرت غارة إسرائيلية فجر الأربعاء عيادة الأونروا التي تؤوي نازحين بمنطقة المقوسي غربي مدينة غزة.

وأطلق الاحتلال النار من الآليات الإسرائيلية في محيط شارع 5 شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وشن طيران الاحتلال غارة جوية إسرائيلية وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة وغارة أخرى على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين