آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 669

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ669 تواليًا، أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 9,440 شهيدًا و 37,986 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 60,933 شهيدًا 150,027 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، الاثنين، توقف 60 بالمئة من مركباته عن العمل في مختلف أنحاء القطاع، بسبب نقص الوقود وقطع الغيار بسبب الحصار الإسرائيلي، وحذر من كارثة إنسانية.

وقال في بيان صحفي: "نعلن توقف 60 بالمئة من مركبات الدفاع المدني عن العمل في كافة محافظات قطاع غزة، لعدم إمدادنا بكميات الوقود الكافية وقطع الصيانة اللازمة لإصلاحها".

وأشار إلى أنهم استطاعوا "توفير كمية قليلة من الوقود من بعض المؤسسات التي تعني بالدور الإنساني والاغاثي، بنسبة لم تتجاوز 15بالمئة من الاحتياج اليومي المهني".

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة



أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة اليازجي في شارع النفق، بمدينة غزة.

ووصل 3 شهداء وعدد كبير من الإصابات إلى مستشفى الشفاء، من منتظري المساعدات في منطقة "زيكيم" شمال غربي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة الصعيدي غرب بنك فلسطين في شارع النصر، ما أدى لارتقاء شهيدين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر صحفية، باستشهاد أكرم محمد الرقب وشقيقته وابنه جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس، ملتحقاً بوالدته وأفراد عائلته الذين استشهدوا في قصف استهدف منزلهم قبل أشهر.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أطلق طيران الاحتلال المسير من نوع كواد كابتر النار في المخيم الجديد شمال النصيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين